Українцям підвищать пенсії у 2026 році: на скільки зростуть виплати

У 2026 році в Україні очікується підвищення пенсій завдяки збільшенню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Про те, кому саме збільшать виплати та на скільки, розповів адвокат Іван Хомич в інтерв'ю для УНІАН. За його словами, найбільше підвищення пенсій очікують у пенсіонерів зі значним трудовим стажем та тих, чиї виплати залежать від мінімальної заробітної плати.

У 2026 році прожитковий мінімум збільшиться з 2 361 грн до 2 595 грн, що призведе до підвищення мінімальної пенсії до цієї ж суми. Крім того, максимальна пенсія зросте з 23 610 грн до 25 950 грн (це відповідно десять прожиткових мінімумів).

Зміни також стосуватимуться осіб, чиї пенсії прив'язані до мінімальної заробітної плати. Вона зросте з 8 000 грн до 8 647 грн.

"Мінімальна зарплата в Україні вже два роки не зростала. 2026-го вона збільшиться до 8 647 грн. У зв'язку з цим пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив'язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким уже виповнилося 65 років, і в яких є повний трудовий стаж (для чоловіків – це 35 років, а для жінок – 30)", – зазначив адвокат.

З початку року також планується збільшення доплати за понаднормовий стаж. У 2026 році за кожен додатковий рік нараховуватиметься 25,95 грн замість поточних 23,61 грн.

Адвокат зауважив, що значних змін у виплатах за інвалідністю не передбачається. Розмір допомоги залежатиме від групи інвалідності: для 1 групи – 100% пенсії за віком, для 2 групи – 80%, для 3 групи – 60%. Однак, підвищення прожиткового мінімуму автоматично збільшить мінімальні пенсії для цієї категорії з 2 361 грн до 2 595 грн.

Пенсії для людей з достатнім стажем варіюватимуться від 2 595 грн до 25 950 грн. Точна сума залежатиме від офіційного доходу та кількості відпрацьованих років. Найбільший вплив на розмір пенсії має рівень заробітної плати: чим вища вона була, тим більшими будуть нарахування для пенсіонера.

Експерт зазначає, що скорочення пенсій для більшості українців не є загрозою. Відповідно до українських законів, навіть якщо після перерахунку пенсії зменшуються, громадяни отримуватимуть виплати в тому ж розмірі, який був встановлений раніше.

