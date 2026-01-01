Дрони атакували російську Калугу та Кубань: є влучання у нафтобази (фото)

У ніч на 1 січня одразу кілька регіонів Росії зазнали атаки безпілотників. У результаті влучань спалахнули масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури — зокрема на нафтопереробних підприємствах у Калузькій області та Краснодарському краї.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, моніторингові спільноти, а також мер Москви Сергій Собянін. Місцеві жителі масово публікують відео з яскравим загравами в небі та пожежами у промислових районах, де розташовані підприємства, що працюють на потреби російських окупаційних військ.

Зокрема, повідомлення про влучання надходять із міста Людиново в Калузькій області. За наявною інформацією, під удар потрапила місцева нафтобаза. На кадрах, поширених у мережі, видно потужний стовп вогню та густий дим, що здіймається над об’єктом. Офіційні органи регіону поки не надали коментарів щодо масштабів руйнувань, однак місцеві пабліки зазначають, що пожежі передували характерні звуки польоту дронів і вибухи.

Напруженою новорічна ніч була й для мешканців Краснодарського краю. Безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод — об’єкт, який уже не вперше стає ціллю ударів. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа, про що свідчать фото й відео з соцмереж.

Крім того, дрони фіксувалися і в повітряному просторі над Москвою. Мер столиці протягом ночі регулярно звітував про роботу систем протиповітряної оборони. За його словами, БпЛА нібито були знищені, однак точну кількість апаратів і можливі наслідки падіння уламків на землі російська сторона традиційно не розкриває або применшує.

Сили оборони України системно завдають ударів по нафтобазах і нафтопереробних заводах на території РФ. Такі об’єкти вважаються законними військовими цілями, адже вони забезпечують паливом армію окупантів, а доходи від експорту нафтопродуктів формують бюджет країни-агресора та використовуються для фінансування війни проти України.

Раніше атаки на Ільський НПЗ вже призводили до тимчасового припинення його роботи.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що у відповідь на російський терор Україна завдаватиме ударів по ключових і найбільш вразливих елементах економіки та логістики РФ.

Міністерство оборони Росії вранці заявило, що впродовж ночі їхні сили ППО нібито знешкодили 168 безпілотників літакового типу.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

