Дроны атаковали российскую Калугу и Кубань: есть попадания в нефтебазы (фото)

В ночь на 1 января сразу несколько регионов России подверглись атакам беспилотников. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на объектах топливно-энергетической инфраструктуры, в частности, на нефтеперерабатывающих предприятиях в Калужской области и Краснодарском крае.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, мониторинговые сообщества, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Местные жители массово публикуют видео с яркими заревами в небе и пожарами в промышленных районах, где расположены предприятия, работающие на нужды российских оккупационных войск.

В частности, сообщения о попадании поступают из Человека в Калужской области. По имеющейся информации, под удар попала местная нефтебаза. На кадрах, распространенных в сети, видны мощный столб огня и густой дым, возвышающийся над объектом. Официальные органы региона пока не предоставили комментариев по поводу масштабов разрушений, однако местные паблики отмечают, что пожару предшествовали характерные звуки полета дронов и взрывы.

Напряжённая новогодняя ночь была и для жителей Краснодарского края. Беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод — объект, который уже не в первый раз становится целью ударов. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, о чем свидетельствуют фото и видео из соцсетей.

Кроме того, дроны фиксировались и в воздушном пространстве над Москвой. Мэр столицы в течение ночи регулярно отчитывался о работе систем противовоздушной обороны. По его словам, БПЛА якобы были уничтожены, однако точное количество аппаратов и возможные последствия падения обломков на земле российская сторона традиционно не раскрывает или умаляет.

Силы обороны Украины системно наносят удары по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. Такие объекты считаются законными военными целями, ведь они обеспечивают топливом армию окупантов, а доходы от экспорта нефтепродуктов формируют бюджет страны-агрессора и используются для финансирования войны против Украины.

Ранее атаки на Ильский НПЗ уже приводили к временному прекращению его работы.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что в ответ на российский террор Украина будет наносить удары по ключевым и наиболее уязвимым элементам экономики и логистики РФ.

Министерство обороны России утром заявило, что в течение ночи их силы ПВО якобы обезвредили 168 беспилотников самолетного типа.

