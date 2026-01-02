Яка категорія військовозобовʼязаних втратить бронь у 2026 році

Із 1 січня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Ключова зміна стосується рівня офіційної заробітної плати: підприємства зможуть зберігати за співробітниками право на відстрочку від мобілізації лише за умови дотримання підвищених фінансових вимог.

Наразі для бронювання працівника роботодавець повинен виплачувати щонайменше 20 тисяч гривень на місяць. Проте з нового року цей мінімальний поріг зросте до приблизно 21,6 тисячі гривень. Причина — підвищення мінімальної заробітної плати, яка відповідно до державного бюджету на 2026 рік становитиме 8 647 гривень. Про це пише ТСН.

Правила бронювання передбачають спеціальну формулу розрахунку: мінімальну зарплату множать на коефіцієнт 2,5. Таким чином, компанії мають гарантувати працівникам, яких планують бронювати, оплату праці на рівні не нижче 21 617 гривень щомісяця.

Як пояснила адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua, ці вимоги поширюються насамперед на співробітників критично важливих підприємств, адже саме вони мають право на бронювання в умовах мобілізації та воєнного стану.

У разі недотримання встановленого рівня зарплати підприємство автоматично втрачає можливість бронювати персонал. Відповідно, військовозобов’язані працівники таких компаній позбавляються відстрочки та можуть бути призвані на військову службу.

