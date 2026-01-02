Какая категория военнообязанных потеряет бронь в 2026 году

С 1 января 2026 г. в Украине начнут действовать обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Ключевое изменение касается уровня официальной заработной платы: предприятия смогут сохранять за сотрудниками право на отсрочку от мобилизации только при соблюдении повышенных финансовых требований.

Для бронирования работника работодатель должен выплачивать не менее 20 тысяч гривен в месяц. Однако с нового года этот минимальный порог вырастет до примерно 21,6 тысяч гривен. Причина — повышение минимальной заработной платы, которая в соответствии с государственным бюджетом на 2026 год составит 8647 гривен. Об этом пишет ТСН.

Правила бронирования предусматривают специальную формулу расчета: минимальную зарплату умножают на коэффициент 2,5. Таким образом компании должны гарантировать работникам, которых планируют бронировать, оплату труда на уровне не ниже 21 617 гривен ежемесячно.

Как пояснила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua, эти требования распространяются, прежде всего, на сотрудников критически важных предприятий, ведь именно они имеют право на бронирование в условиях мобилизации и военного положения.

В случае несоблюдения установленного уровня зарплаты предприятие автоматически упускает возможность бронировать персонал. Соответственно военнообязанные работники таких компаний лишаются отсрочки и могут быть призваны на военную службу.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

