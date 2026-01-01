Вартість зростає: в Україні дорожчає популярний продукт

Напередодні різдвяних і новорічних свят в Україні суттєво подорожчали курячі яйця — зростання цін сягнуло близько 18%. Наразі середня вартість десятка яєць у магазинах становить приблизно 80 гривень, тоді як за домашні яйця покупцям доводиться платити в середньому 100 гривень.

Про це в коментарі Суспільному повідомив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, близько 95% внутрішнього ринку курячих яєць забезпечують птахофабрики. Водночас у Волинській області, де середній рівень зарплати сягає 19 тисяч гривень, значна частина населення утримує власні господарства, що також впливає на формування цін для споживачів.

Олег Пендзин додає, що близько 70% собівартості яєць формують комбікорми, які в зимовий період традиційно дорожчають.

Водночас у Головному управлінні статистики області підтвердили: за минулий місяць саме яйця подорожчали найбільше — на 18,1%. Другу позицію за темпами зростання цін посіли риба та рибні продукти, які додали в ціні 4,5%.

