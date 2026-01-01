Цена растет: в Украине дорожает популярный продукт

В канун рождественских и новогодних праздников в Украине существенно подорожали куриные яйца — рост цен составил около 18%. Пока средняя стоимость десятка яиц в магазинах составляет примерно 80 гривен, тогда как за домашние яйца покупателям приходится платить в среднем 100 гривен.

Об этом в комментарии Общественному сообщил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, около 95% внутреннего рынка куриных яиц обеспечивают птицефабрики. В Волынской области, где средний уровень зарплаты достигает 19 тысяч гривен, значительная часть населения удерживает собственные хозяйства, что также влияет на формирование цен для потребителей.

Олег Пендзин добавляет, что около 70% себестоимости яиц формируют комбикорма, которые в зимний период традиционно дорожают.

В то же время в Главном управлении статистики области подтвердили: за прошлый месяц именно яйца подорожали больше всего — на 18,1%. Вторую позицию по темпам роста цен заняли рыба и рыбные продукты, прибавившие в цене 4,5%.

