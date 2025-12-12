'Саме Америка може допомогти з цим' - Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, але це можливо виключно за умови повного припинення вогню — принаймні на період виборчого процесу. Переговори про це, на його думку, мають вести Сполучені Штати безпосередньо з росією.

Про це Зеленський сказав під час онлайн-засідання "Коаліції охочих" 11 грудня, повідомили в Офісі президента. "Саме Америка може допомогти із цим (забезпеченням умов для виборів) найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню — щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього".

Зеленський окреслив бачення безпекових домовленостей: Україна працює над рамковим документом, що стане основою гарантій безпеки. Він наголосив: це має бути не декларація, а "юридично зобов'язуюча угода", схвалена Конгресом США для реального виконання. Напередодні Київ передав Вашингтону оновлену версію з 20 ключовими пунктами — фундамент архітектури безпеки.

"Я очікую зворотного зв'язку від Америки", — додав президент. Гарантії неможливі без Європи та "Коаліції охочих" (Японія, Австралія, Канада, Нова Зеландія). Обговорили також економічну угоду з США для відбудови та інвестицій, розширення програми PURL, посилення ППО та прискорення використання заморожених російських активів".

