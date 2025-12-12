Уряд розширив перелік товарів, які можна купувати на тисячу від Зеленського: про що йдеться

Від 11 грудня українці можуть витрачати кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" на продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних).Першими до програми приєдналися мережі Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

Наразі оплата можлива лише в офлайн-магазинах — онлайн-замовлення тимчасово недоступні. Невдовзі приєднаються інші продуктові мережі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

З 22 листопада уряд розширив перелік товарів і послуг для "Національного кешбеку": комунальні платежі, ліки та медвироби, книжки, поштові послуги, благодійність (включно з підтримкою ЗСУ) та продукти українського виробництва.

