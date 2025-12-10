Сонячна енергія в Україні давно перестала бути футуристичною мрією — вона стала стратегічною опорою. У цьому процесі ключову роль зіграла компанія SOLAR ECO PARK, яка не просто будувала станції, а формувала нову енергетичну реальність. Її історія — про бачення, що випереджало час, подолання скепсису та стабільність у найскладніші періоди.

Перший проєкт — промислова СЕС — реалізували, коли "зелений тариф" здавався ризикованою авантюрою. Традиційні джерела домінували, чиновники й скептики перешкоджали, але SOLAR ECO PARK довела: приватний бізнес може бути драйвером змін.

Підтримка енергосистеми України під час війни. Джерело: SOLAR ECO PARK

Візія Романа Рички

Юрист за освітою, Роман Ричка став автором ідеї та бізнес-моделі, що привабила інвесторів. Він координував юридичну підготовку, фінанси й відповідність регуляціям. Успіх першої станції відкрив йому шлях до керівництва компанією як заступника директора з інновацій. "Ми закладали інфраструктуру нової енергетики. Кожен мегаватт — крок до незалежності", — наголошує Ричка.

Підтримка під час війни

Після 2022 року децентралізовані СЕС компанії стали рятівними. Коли центральні мережі руйнувалися, SOLAR ECO PARK забезпечувала світло, тепло й зв’язок для домогосподарств, критичних об’єктів і бізнесу. "Коли великі станції зупинялися — ми працювали. Це вже не бізнес, а відповідальність", — каже Ричка.

Більше, ніж енергія

Сьогодні SOLAR ECO PARK — символ ефективності, стійкості та етики. Ричка впровадив міждисциплінарний підхід: юридична точність, інженерна практичність, стратегічна далекоглядність. Компанія адаптувалася до нових викликів і готується до інтеграції в європейські ринки.

"Ми формуємо архітектуру майбутньої України", — резюмує Ричка. SOLAR ECO PARK доводить: поєднання бачення, досвіду й сміливості змінює не лише ринок, а й життя мільйонів. Роман Ричка — архітектор енергонезалежності в її сучасному вигляді.

