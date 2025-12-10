Готуйте гаманці: якою буде вартість електроенергії з 1 січня

З 1 січня 2026 року ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною — 4,32 грн за кВт⋅год. Перегляд тарифу зараз не розглядається, чинна постанова №632 продовжує діяти до 30 квітня 2026-го, охоплюючи весь опалювальний сезон.

Тим часом будь-який споживач може перейти на багатозонний лічильник через постачальника. Наприклад, із двозонним тарифом у нічний період (23:00–07:00) електроенергія коштуватиме 2,16 грн/кВт⋅год — удвічі дешевше за денний (07:00–23:00), де ціна лишається 4,32 грн. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

У медіа час від часу з’являються чутки про підвищення, але жоден сценарій не обговорюється серйозно. Після війни планують поступово відмовлятися від субсидіювання через PSO (покладання спеціальних обов’язків), яке фіксує ціни для постачальників.

Підвищення можливе лише за рішенням уряду — мораторію немає. Під час війни тариф уже зріс: з червня 2024-го з 2,64 грн до 4,32 грн. Мінекономіки прогнозує зростання після квітня 2026-го: на 10–20% до 4,75–5,18 грн/кВт⋅год у 2026-му, 5,22–6,2 грн у 2027-му та 5,7–7,44 грн у 2028-му. Це лише оцінки — реальні ціни залежать від ситуації, а урядові прогнози часто коригуються.

