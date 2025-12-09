'Байден дав їм 350 мільярдів доларів, а я не даю їм нічого'- Трамп про допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 8 грудня, під час круглого столу з представниками американського агробізнесу похвалився, що за його правління Штати не лише не витрачають гроші на підтримку України у війні проти Росії, а й отримують прибуток від продажу зброї.

Водночас він вкотре наголосив на бажанні зупинити "вбивства людей", посилаючись на нібито 27 тисяч загиблих за місяць. Про це він заявив під час круглого столу з представниками американського агробізнесу у відповідь на запитання журналістів,

"Джо Байден дав їм 350 мільярдів, а я не даю їм нічого. Але я дав їм на початку 'Джавеліни'... але Обама дав ковдри...". Трамп описав поточну ситуацію як "чудову", але з єдиною проблемою: "Багато людей гине, і я хочу, щоб це припинилося". Він стверджував, що за останній місяць загинуло 27 тисяч військових — "переважно українські та російські солдати".

Президент також пояснив схему підтримки: США продають озброєння країнам НАТО "за повною ціною", а ті, своєю чергою, передають його Україні. Пряма мова Трампа: "Я думаю, вони могли б передавати його й іншим, але здебільшого передають його Україні. І вони працюють з Україною над умовами розподілу озброєння, ракет тощо. Але ми не витрачаємо гроші, ми витрачаємо час на гуманні цілі".

Ця заява пролунала на тлі оголошення Трампом пакету допомоги американським фермерам на 12 мільярдів доларів, пов'язаного з тарифами на імпорт з Китаю. Експерти НАТО та ЄС критикують підхід Трампа як "недостатній", наголошуючи, що пряма допомога Україні — інвестиція в безпеку Альянсу.

