Одна з найочікуваніших астрономічних подій року: що таке метеорний потік Гемінідт та коли можна спостерігати

Один із найочікуваніших астрономічних подій року — метеорний потік Гемініди — розпочинається 4 грудня і триватиме до 20 грудня, обіцяючи українцям незабутнє небесне шоу з до 150 "падаючих зірок" за годину. Пік активності припаде на ніч із 13 на 14 грудня, коли за ідеальних умов можна буде побачити 120–150 метеорів щогодини, а консервативні оцінки NASA обіцяють щонайменше 40–50.

Цей потік — один із найпотужніших у році, особливо для північної півкулі. Про це повідомляє видання Space.com.

Гемініди унікальні: на відміну від більшості зорепадів, вони походять не від комети, а від астероїда 3200 Фаетон. Тому метеори яскравіші, повільніші й часто мають кольори від білого до синього, зеленого чи жовтого. Вони "виходять" із точки в сузір'ї Близнюків (біля зірок Кастор і Поллукс), але видно по всьому небу.

Цьогорічний пік збігається з убуваючим серпом Місяця (27% освітлення), який сходить лише о 2:30 ранку — тож до цього часу небо буде майже без місячного сяйва. Найкращий час — після 22:00, у темних місцях подалі від міст.

Астрономи радять: дайте очам 20–30 хвилин на адаптацію до темряви, уникайте екранів телефонів, одягніться тепло (грудневі ночі холодні) і візьміть термос із гарячим чаєм. Спостерігайте лежачи — це розширює поле зору.

