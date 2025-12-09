Україну накриває холодний фронт: коли суттєво похолодає

Цьогорічний грудень в Україні виявився на 2° теплішим за кліматичну норму через потоки теплого повітря з південних широт і глобальні кліматичні зміни. Наприклад, 7 грудня середньодобова температура перевищувала норму на 3–5°.

Втім, зима не здається: найближчими днями на сході та північному сході пройде мокрий сніг (увечері 9 грудня — в Чернігові, Сумах, Харкові), але покрив буде незначним і протримається добу. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

Загалом тиждень буде хмарним з окремими проясненнями на півдні (Одеська область) та подекуди в центрі. Мінливість забезпечать атмосферні фронти від циклонів над Скандинавією.

Птуха пояснює: атмосферний тиск знижуватиметься, фронти з північного заходу урізноманітнять погоду.

На 10–11 грудня на сході та північному сході вдень очікується +1…+7°, в інших регіонах вночі 0…+7°, вдень +4…+11°. 12–13 грудня вночі температура становитиме 0…+6°, вдень +3…+9°, на півдні до +12°. На північному сході вдень 0…+6°, на заході вночі до -6°. У східних областях можливий невеликий мокрий сніг.

У Києві 10 грудня пройде невеликий дощ, вночі +2…+4°, вдень +6…+8°. 11 грудня можливі прояснення з невеликим дощем, вночі +4…+6°, вдень +8…+10°. 12 грудня знову дощ, вдень до +8°. 13 грудня стане прохолодніше, +4…+6° впродовж доби.

