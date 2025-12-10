Чи підлягають мобілізація військовозобовʼязані з інвалідністю 3 групи: відповідь юриста

У соцмережах поширилася тривожна новина про нібито скасування відстрочки від мобілізації для осіб з інвалідністю III групи. Однак це хибна інтерпретація — документ не торкається загальних правил бронювання для цивільних.

Про це у Facebook розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. Хвиля паніки виникла через законопроєкт №14239, зареєстрований у Верховній Раді. Дехто вважав, що він позбавляє інвалідів III групи права на відстрочку. Насправді документ не змінює ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де чітко прописано перелік підстав для відтермінування, включно з інвалідністю будь-якої групи.

Проєкт коригує лише ч. 4 ст. 39 того ж закону, яка регулює призов засуджених осіб, звільнених з випробуванням, та обвинувачених. "Не всі засуджені можуть бути призвані — є винятки. Законопроєкт уточнює їх і дозволяє мобілізацію обвинувачених за певних умов. Зокрема, пропонується, щоб засуджені чи обвинувачені з I або II групою інвалідності не мобілізувалися, а з III — могли", — пояснює Тарасенко.

Тобто зміни стосуються лише кримінальних справ, а не загальної мобілізації цивільних. Навіть якщо законопроєкт ухвалять, особи з інвалідністю III групи збережуть право на відстрочку за чинними нормами.

