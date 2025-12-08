Дрон влучив у багатоповерхівку в Охтирці на Сумщині: є поранені (фото)

Вночі на 8 грудня російські окупанти атакували Охтирську громаду Сумської області трьома ударними безпілотниками. Один із них влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу та значні пошкодження.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григорів у соціальних мережах.

"Трьома ударними БпЛА Росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п'ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу".

Згодом Григорів уточнив: кількість поранених зросла до семи. Усіх їх доставили до медзакладів — двох госпіталізували, п'ятьом надали амбулаторну допомогу та відпустили додому. "Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину — деблокували з пошкоджених поверхів", — додав він.

За даними ДСНС станом на 06:03, дрони влучили в покрівлю та стіну багатоповерхівки, що призвело до пожежі в квартирах з другого по п'ятий поверх. Співробітники служби евакуювали 35 жителів, а ще семеро людей, серед яких одна дитина, були деблоковані з уражених помешкань. Наразі триває гасіння вогню, розбір пошкоджених конструкцій та надання допомоги постраждалим.

Для ліквідації наслідків розгорнуто оперативний штаб, а для евакуйованих працюють "Пункти незламності" з пунктами обігріву та зарядки пристроїв. Інформація про повний стан здоров'я поранених та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

