З 4 грудня в Україні змінились правила бронювання для підприємств: подробиці

З 4 грудня підприємствам критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу дозволено бронювати працівників без обмежень за кількістю, включно з військовозобов’язаними, які мають порушення військового обліку. Відтепер компанії оборонно-промислового комплексу та організації з критичним статусом можуть бронювати весь необхідний штат без відсоткових лімітів (раніше діяли обмеження).

Це допоможе зберегти повну кадрову спроможність для безперебійної роботи. Про це повідомляє Міноборони.

Нові правила також дозволяють працевлаштовувати військовозобов’язаних із порушеннями військового обліку, зокрема:

тих, у кого відсутні або неправильно оформлені військово-облікові документи;

осіб, які не перебувають на військовому обліку;

тих, хто не оновив персональні дані;

військовозобов’язаних, оголошених у розшук за порушення правил обліку чи мобілізаційного законодавства.

Для таких працівників бронь надається тимчасово — на 45 днів з моменту працевлаштування. Це одноразова можливість протягом календарного року.

За цей період працівник зобов’язаний усунути всі порушення в обліку. У разі невиконання — роботодавець має законне право звільнити його після закінчення 45-денного терміну.

Скористатися оновленими правилами бронювання можуть:

органи державної влади та місцевого самоврядування;

Національна поліція, НАБУ, ДБР, прокуратура, Бюро економічної безпеки, ДСНС, суди та інші правоохоронні й судові структури;

підприємства, установи й організації, що виконують мобілізаційні завдання;

суб’єкти, визнані критично важливими для функціонування армії чи економіки.

