В Україні запускають програму адаптації ветеранів: про що йдеться

В Україні впроваджують програми адаптації для ветеранів із повною чи частковою втратою зору або кінцівок, а також планують нові ініціативи, які дозволять лікувати й підтримувати тих, кого раніше вважали безнадійними. Особливо складно соціалізуватися ветеранам із візуально помітними деформаціями, насамперед на обличчі.

Для таких випадків уже діє програма адаптації людей із порушеннями зору — зараз навчається друга група, раніше це фінансували волонтери. Держава компенсує витрати надавачам послуг, щоб люди могли опанувати побутові навички й жити самостійно. Розглядається також переобладнання житла — це питання на стадії опрацювання. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

З січня 2026 року запрацює довготривале лікування після бойових травм. "Це дасть шанс відновити тих, на кому раніше ставили хрест, або забезпечити гідний догляд і піклування для тих, кого неможливо повністю вилікувати", — зазначила Калмикова.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Того ж року стартує програма абілітації для тих, хто втратив руку чи ногу. Після медичної реабілітації людина часто не може обслуговувати себе в побуті, тому держава оплачуватиме навчання у спеціалістів. "Це саме ті програми, які закривають прогалини, про які пишуть у соцмережах: що ветерана кинули, що він не може сам", — пояснила міністерка.

Додатково ветерани зможуть безкоштовно лікувати шрами та рубці.

Фахівці із супроводу працюють із бійцями безпосередньо після повернення з фронту — контакти доступні через "Дію", або ж спеціалісти самі виходять на зв’язок. Онлайн усі державні послуги зібрано на платформі "Ветеран PRO" з детальними інструкціями: які документи потрібні, куди звертатися, як отримати результат.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!