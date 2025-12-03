В Україні зросла ціна популярного продукту: яка вартість

За словами провідного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Івана Свиноуса, ключовими факторами цінової турбулентності на ринку молочної продукції є енергетична нестабільність і перебої з електропостачанням, обмеженість експортних каналів, низька купівельна спроможність населення та недостатня державна підтримка. Цей комплекс чинників створює дисбаланс на ринку, тисне на виробників і підвищує ризики падіння рентабельності молочного скотарства, зазначив експерт.

У грудні 2025 року очікується незначне зниження закупівельних цін на молоко-сировину без ПДВ: екстрасорт подешевшає до 16,85 грн/кг (мінус 0,2 грн), вищий сорт — до 16,60 грн/кг (мінус 0,3 грн), перший сорт — до 16,40 грн/кг (мінус 0,1 грн). Водночас через постійні відключення електроенергії переробні підприємства змушені використовувати дизельні генератори, що суттєво збільшує собівартість виробництва. Про це пише Главред.

"Додаткові витрати на паливо та обслуговування генераторів включаються у відпускні ціни. У результаті в грудні 2025 року роздрібні ціни на молочну продукцію зростають, попри зниження вартості сировини", — пояснив Іван Свиноус. Зокрема, пастеризоване молоко 2,5 % коштуватиме близько 46 грн/л (плюс 2 грн), сметана 20 % — 140 грн/кг (плюс 10 грн), вершкове масло 72,5 % — 380 грн/кг (плюс 15 грн). Таким чином формується парадоксальна ситуація: сировина дешевшає, але кінцева продукція дорожчає.

Однією з причин зростання цін на жито стала невизначеність щодо майбутнього врожаю. Прогнозувати точну вартість поки що зарано: жнива ще попереду, а погода залишається нестабільною. "Жито — яра культура, збирання якої традиційно відбувається в серпні-вересні. Вже зараз аграрії та переробники фіксують дефіцит зерна на внутрішньому ринку", — зазначила фахівчиня Світового банку Оксана Руженкова.

