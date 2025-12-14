В Україні подорожчала низка продуктів: на скільки зросла ціна 

Тривалі блекаути не призведуть до різкого подорожчання продуктів чи стрибків гривні — інфляція сповільнюється, економіка адаптувалася до енергодефіциту. Попередня хвиля відключень восени 2024 – весни 2025-го підняла ціни через генератори та витрати бізнесу, але цей період минув.

З квітня інфляція гальмує, бізнес оптимізував процеси, енергосистема працює прогнозовано. Твердження про +30% на молочку чи м’ясо — клікбейт без економічного підґрунтя. Про це в коментарі OBOZ заявив економіст Сергій Фурса.

Гривня стабільна: попит на долар сезонний, бюджет і валютний ринок підтримують програми. Коливання цін будуть помірними й сезонними — грудень традиційно підвищує попит на м’ясо, рибу, фрукти, овочі та делікатеси.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Економіст Володимир Чиж прогнозує: свинина подорожчає до 10% через святкові страви, курятина залишиться стабільною завдяки обсягам виробництва, яловичина — +3–6%. Імпортна риба (сьомга, форель, скумбрія) — +10–15% через логістику, українська — +5% ближче до Різдва. Ковбаси, салямі, шинка в преміум- і середньому сегментах — до +12%, бюджетні — мінімально.

Борщовий набір стабільний (+2–5%), тепличні помідори, огірки, перець — відчутніше зростання.

Нагадаємо, ми вже писали, що різко подорожчало в Україні перед святами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!