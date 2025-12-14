За яких умов військовозобовʼязаний може втратити відстрочку

В Україні військовозобов’язані можуть втратити відстрочку від мобілізації миттєво й без попередження, якщо їхнє підприємство чи організація втратить статус критичної. Крім того, уряд скоротив терміни для бронювання працівників, посилив контроль і розширив коло отримувачів права на відстрочку.

Народний депутат Ярослав Федієнко пояснив ключові зміни в правилах бронювання. Про це пише telegraf.

Держава визнала важливість гуманітарної сфери під час війни: тепер право на бронювання працівників отримали Червоний Хрест та неурядові організації, що реалізують проєкти за іноземне фінансування. Раніше ці структури взагалі не мали такої можливості. Проте бронь діє лише на період проєкту — як тільки фінансування закінчиться, відстрочка автоматично скасовується без попереджень чи додаткових процедур.

Раніше Міноборони самостійно могло збільшувати обсяги бронювання понад 50% для підприємств, але тепер це рішення залежить від рекомендацій Міжвідомчої робочої групи. До групи увійшли заступники міністрів оборони, економіки, внутрішніх справ, освіти та розвідки. Вони аналізуватимуть обґрунтованість запитів, щоб уникнути зловживань. Остаточні рішення фіксуватимуться в Єдиному переліку в "Дії", де вказуватимуть код ЄДРПОУ, повну назву організації, збільшений ліміт бронювання, загальну кількість військовозобов’язаних і термін дії (зазвичай до одного року для більшості категорій).

Підприємствам дали жорсткі дедлайни: після затвердження нового ліміту в "Дії" на бронювання працівників — лише 5 днів. Аналогічно, якщо відстрочка закінчилася, скасування броні в системі також має відбутися за 5 днів. Це прискорить обіг кадрів і запобіжить "вічній" броні.

