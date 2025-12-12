В Укренерго попередили про найгірший сценарій для українців: світла не буде постійно

Тривалі морози нижче -10°C, що тримаються тиждень, можуть спровокувати аварійні та погодинні відключення електроенергії по всій країні. У таких умовах імпорт і внутрішні джерела не покриють навантаження — доведеться вдаватися до графіків і аварійних вимкнень.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону. "Для нас критичним є тривалий — десь не менше тижня — період з температурами -10 і нижче. При цьому споживання енергосистеми може зрости досить сильно".

Водночас Зайченко запевнив: без нових ударів по енергетиці ситуація не погіршиться понад чотири відключення на добу. "Прогнози — справа невдячна в наш час, тому що ми щодня під атаками агресора", — додав він.

Нагадаємо, експерт дав невтішний прогноз щодо графіків відключення.

