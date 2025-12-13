Служитимуть роками: топ надійних сімейних позашляховиків 

Довговічність і безпека — ключові критерії вибору позашляховика. GoBankingRates виділив п’ять японських моделей, які рідко потребують дорогого ремонту та зберігають працездатність понад 300–500 тис. км.

Ці моделі — інвестиція в спокій: мінімальні поломки, низькі витрати, висока залишкова вартість. Про це пише GoBankingRates.

Honda CR-V — бестселер понад 20 років. Гендиректор CarEdge Зак Шефска хвалить надійність, гнучкий інтер’єр і низькі витрати на ТО. Гібридні версії економлять пальне. Kelley Blue Book 2025 поставила CR-V на перше місце серед компактних кросоверів.

Toyota RAV4 Hybrid — головний конкурент CR-V. Засновник NX Auto Transport Карл Родрігес відзначає сучасний захист від корозії та низький рівень страхових випадків (9,68% у 2025-му). JD Power назвала RAV4 найнадійнішим компактним кросовером.

Toyota 4Runner — рамний "пікап у кузові SUV". Марк Скірвін із Cash Auto Salvage: "Пробіги понад 480 тис. км — норма за регулярного ТО. Двигуни й трансмісії з 2000-х досі працюють".

Honda Pilot — трирядний сімейний "робочий кінь". Скірвін: "Двигун V6 неймовірно надійний. На звалище потрапляють Traverse та Explorer, але не Pilot".

Lexus GX 550 — люксовий лідер. Шефска: "Розкіш + позашляхові можливості. ТО за 5 років — ~2700 доларів". Consumer Reports 2025 поставила Lexus на друге місце за надійністю, випередивши Toyota.

