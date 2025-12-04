Кушнер та Віткофф вважають, що путін готовий до завершення війни в Україні - Трамп

Президент США Дональд Трамп поділився враженнями від зустрічей своїх перемовників у Москві з главою Кремля Володимиром Путіним, заявивши, що той, ймовірно, хоче покласти край війні. "Його [Путіна] бажання завершити війну — таке враження склалося в них. Я думаю, він би хотів повернутися до нормального життя, відновити торгівлю з США, а не втрачати тисячі солдатів щотижня. У них склалося сильне враження, що він готовий до угоди", — сказав Трамп.

Про це Трамп заявив під час брифінгу з журналістами в Овальному кабінеті. За його словами, Путін провів "гарну зустріч" із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, які представляють американську сторону в переговорах щодо припинення війни в Україні. Ці тристоронні консультації в Кремлі тривали близько п’яти годин і завершилися без прориву, але з обіцянками продовжити діалог.

"Я не можу сказати, що вийде з цієї зустрічі, бо для танго потрібні двоє", — додав Трамп, маючи на увазі необхідність взаємної згоди сторін.

Він також зауважив, що раніше існували кращі можливості для врегулювання конфлікту, а нині ситуація нібито погіршилася для Києва. "Коли я був у цьому офісі й говорив про відсутність карт, то тоді був кращий час для угоди. Але вони вирішили не робити цього. Тепер багато факторів проти них", — зазначив американський лідер.

Водночас Трамп підкреслив, що з українською стороною було проведено значну роботу, і "вони залишилися задоволені" результатами. Наступні кроки в переговорах залишаються невизначеними: Кушнер і Віткофф планують зустрітися з українськими представниками, а Кремль підтвердив готовність до подальших контактів, але без конкретики щодо компромісів.

