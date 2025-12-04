Розшук в Резерв+: чи можливо скасувати статус

В Україні продовжується загальна мобілізація, і військовозобов’язаних можуть оголосити в розшук, якщо ТЦК не вдається встановити їхнє місцезнаходження для оновлення даних, проходження медогляду чи виконання обов’язків. Юристи адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери" роз’яснили, чи існує механізм скасування такого статусу та як це зробити.

Цей статус дозволяє поліції перевіряти документи та передавати інформацію до ТЦК для подальших кроків. Важливо: розшук не обмежує свободу, але посилює контроль за даними. Про це пише ТСН.

Підстави для оголошення в розшук

Законні причини — переважно порушення військового обліку: неявка до ТЦК без поважної причини, неможливість для ТЦК чи поліції знайти особу, ухилення від ВЛК, уточнення відомостей чи постановки на облік.

Як зняти статус

Скасувати розшук можна, усунувши всі порушення: підтвердивши особу, надавши документи та пройшовши процедури. Один із варіантів — через додаток "Резерв+": подайте звернення про перегляд адміністративної справи. Система надасть матеріали, а ТЦК розгляне їх у строк. Після постанови про штраф оплатіть його — дані автоматично підуть до реєстрів і поліції, статус оновиться за 3–5 днів.

Альтернатива — особиста явка до ТЦК: подайте документи з облікового статусу, складіть протокол про адмінпорушення. Після постанови отримайте реквізити для штрафу, сплатіть — ТЦК зафіксує та передасть дані до поліції. Оновлення також за 3–5 днів.

Адвокати наголошують: зняття розшуку не призводить до автоматичної мобілізації, бо статус не впливає на придатність чи відстрочку. Далі йдуть стандартні кроки: уточнення даних, перевірка підстав для відстрочки, ВЛК. Мобілізація можлива лише за висновком комісії про придатність і без законних підстав для звільнення.

