Дуже багато "їдять": топ автомобілів, які витрачають багато бензину
У 2025 році пальне стало настільки дорогим, що економічність вийшла на перше місце при виборі авто. Проте на вторинному ринку досі повно моделей, які в міському режимі легко спалюють 12–20 літрів бензину.
Зібрано п’ять найвитратніших SUV, які найчастіше розчаровують власників рахунками за АЗС. Про це пише SUVNews.
1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)
Реальна витрата: 18–25 л у місті
Бензиновий 4.7 V8, велика маса, постійний повний привід і застаріле впорскування — у заторах легко перевищує 25 літрів. Надійний, але не для економії.
2. BMW X5 (E70) 4.8i / 4.4 V8
Реальна витрата: 16–22 л
Потужний і динамічний, але мотори N62/N63 "їдять" багато навіть на трасі. Consumer Reports відносить ці моделі до найдорожчих в утриманні — ремонт двигуна та коробки коштує дорого.
3. Jeep Grand Cherokee (3.7 V6 / 4.7 V8)
Реальна витрата: 15–20 л
Американська класика з неефективними старими двигунами та слабкою аеродинамікою. ADAC регулярно включає їх до списку найненажерливіших.
4. Lexus RX 350 (2009–2015)
Реальна витрата: 14–18 л
Комфортний і надійний, але в міських заторах легко доходить до 18–20 л. Зношені каталізатори чи коробка додають ще +2–3 л.
5. Mitsubishi Pajero (3.8 V6)
Реальна витрата: 18–22 л
Рамна конструкція, постійний повний привід і атмосферний V6 роблять його одним із лідерів за апетитом. WhatCar? неодноразово відзначав Pajero в антирейтингу.
Чому ці авто — фінансова пастка в Україні
- Затори та короткі поїздки підвищують витрату на 30–40%.
- Високий пробіг (200–350 тис. км) означає зношені системи — ще +2–4 л.
- Дефіцит запчастин (особливо для американців) ускладнює ремонт.
Ці моделі комфортні, статусні та надійні, але в 2025–2026 роках стануть справжнім тягарем для бюджету.
Економні альтернативи
- Toyota RAV4 2.0
- Honda CR-V 2.0
- Mazda CX-5 2.5
- Kia Sportage 2.0
- Nissan Qashqai 2.0
