Очень много "едят": топ автомобилей, тратящих много бензина
В 2025 году горючее стало настолько дорогим, что экономичность вышла на первое место при выборе авто. Однако на вторичном рынке до сих пор полно моделей, которые в городском режиме легко сжигают 12–20 литров бензина.
Собрано пять самых затратных SUV, чаще всего разочаровывающих владельцев счетами по АЗС. Об этом пишетSUVNews.
1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)
Реальный расход: 18–25 л в городе
Бензиновый 4.7 V8, большая масса, постоянный полный привод и устаревший впрыск – в пробках легко превышает 25 литров. Надежный, но не для экономии.
2. BMW X5 (E70) 4.8i/4.4 V8
Реальный расход: 16–22 л
Мощный и динамичный, но моторы N62/N63 "едят" много даже на трассе. Consumer Reports относит эти модели к самым дорогим в содержании – ремонт двигателя и коробки стоит дорого.
3. Jeep Grand Cherokee (3.7 V6/4.7 V8)
Реальный расход: 15–20 л
Американская классика с неэффективными старыми двигателями и слабой аэродинамикой. ADAC регулярно включает их в список самых прожорливых.
4. Lexus RX 350 (2009–2015)
Реальный расход: 14–18 л
Комфортный и надежный, но в городских пробках легко доходит до 18–20 л. Изношенные катализаторы или коробки добавляют еще +2–3 л.
5. Mitsubishi Pajero (3.8 V6)
Реальный расход: 18–22 л
Рамная конструкция, постоянный полный привод и атмосферный V6 делают его одним из лидеров по аппетиту. WhatCar? неоднократно отмечал Pajero в антирейтинге.
Почему эти авто - финансовая ловушка в Украине.
- Пробки и короткие поездки повышают расход на 30–40%.
- Высокий пробег (200–350 тыс. км) означает изношенные системы – еще +2–4 л.
- Дефицит запчастей (особенно для американцев) усложняет ремонт.
Эти модели комфортны, статусны и надежны, но в 2025-2026 годах станут настоящим бременем для бюджета.
Экономные альтернативы
- Toyota RAV4 2.0
- Honda CR-V 2.0
- Mazda CX-5 2.5
- Kia Sportage 2.0
- Nissan Qashqai 2.0
