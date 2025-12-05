З 1 січня в Україні зміняться вимоги щодо виходу на пенсію: про що йдеться

З січня 2026 року в Україні вимоги до стажу для виходу на пенсію в 60 чи 63 роки зростуть на один рік. Щоб отримати пенсію вчасно у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 33 роки стажу, а для 63 років — 23 роки.

Наразі середній стаж українців становить близько 33 років і 9 місяців, тож більшість наступного року ще зможе вийти на пенсію без затримок. Однак надалі ситуація ускладниться: у 2027-му для 60 років знадобиться 34 роки стажу, у 2028-му — 35 років, тоді як для 63 років — відповідно 24 і 25 років. Норма для пенсії у 65 років залишиться на рівні 15 років. Про це пише OBOZ.UA.

Стаж українців поступово зменшується з кількох причин. До 2004 року облік був неелектронним, тому до стажу зараховували періоди офіційного працевлаштування, навіть без сплати внесків чи зарплати. З 2004-го враховують лише страховий стаж — місяці, за які сплачено ЄСВ. Крім того, нинішні пенсіонери пережили економічні кризи 1990-х, пандемію коронавірусу та повномасштабну війну, що скоротило періоди офіційної зайнятості. Після 2004 року навчання у вишах також перестали зараховувати до стажу, тому молодші покоління мають менше "бонусного" часу.

Навіть якщо середній стаж залишиться на рівні трохи понад 33 роки, вже з 2027-го його не вистачатиме для виходу на пенсію у 60 років. Наступний рік може стати одним із останніх, коли більшість українців виконає вимоги. Надалі багатьом доведеться або докуповувати стаж, або працювати до 63 чи 65 років.

