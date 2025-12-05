С 1 января в Украине изменятся требования по выходу на пенсию: о чем идет речь

С января 2026 года в Украине требования к стажу для ухода на пенсию в 60 или 63 года возрастут на один год. Чтобы получить пенсию в срок в 60 лет, нужно будет иметь не менее 33 лет стажа, а для 63 лет — 23 года.

Сейчас средний стаж украинцев составляет около 33 лет и 9 месяцев, так что большинство в следующем году еще сможет выйти на пенсию без задержек. Однако в дальнейшем ситуация усложнится: в 2027 году для 60 лет понадобится 34 года стажа, в 2028 году — 35 лет, тогда как для 63 лет — соответственно 24 и 25 лет. Норма для пенсии в 65 лет остается на уровне 15 лет. Об этом пишет OBOZ.UA.

Стаж украинцев постепенно уменьшается по нескольким причинам. До 2004 года учет был неэлектронным, поэтому в стаж относились периоды официального трудоустройства, даже без уплаты взносов или зарплаты. С 2004-го учитывают только страховой стаж — месяцы, за которые уплачен ЕСВ. Кроме того, нынешние пенсионеры пережили экономические кризисы 1990-х, пандемию коронавируса и полномасштабную войну, что сократило периоды официальной занятости. После 2004 года учебы в вузах также перестали относиться к стажу, поэтому у младших поколений меньше "бонусного" времени.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Даже если средний стаж останется на уровне чуть более 33 лет, уже с 2027-го его не хватит для выхода на пенсию в 60 лет. Следующий год может стать одним из последних, когда большинство украинцев выполнят требования. В дальнейшем многим придется либо докупать стаж, либо работать до 63 или 65 лет.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!