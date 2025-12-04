Розыск в Резерв+: можно ли отменить статус

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и военнообязанных могут объявить в розыск, если ТЦК не удается установить их местонахождение для обновления данных, прохождения медосмотра или исполнения обязанностей. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" разъяснили, существует ли механизм отмены такого статуса и как это сделать.

Этот статус позволяет полиции проверять документы и передавать информацию в ТЦК для дальнейших шагов. Важно: розыск не ограничивает свободу, но ужесточает контроль за данными. Об этом пишет ТСН.

Основания для объявления в розыск

Законные причины — преимущественно нарушение военного учета: неявка в ТЦК без уважительной причины, невозможность для ТЦК или полиции найти личность, уклонение от ВЛК, уточнение сведений или постановки на учет.

Как снять статус

Отменить розыск можно, устраняя все нарушения: подтвердив личность, предоставив документы и пройдя процедуры. Один из вариантов через приложение "Резерв+": подайте обращение о пересмотре административного дела. Система предоставит материалы, а ТЦК рассмотрит их в срок. После постановления о штрафе оплатите его — данные автоматически пойдут в реестры и полицию, статус обновится через 3–5 дней.

Альтернатива — личная явка в ТЦК: подайте документы по учетному статусу, составьте протокол об административных правонарушениях. После постановления получите реквизиты для штрафа, оплатите – ТЦК зафиксирует и передаст данные в полицию. Обновление также через 3–5 дней.

Адвокаты отмечают: снятие розыска не приводит к автоматической мобилизации, потому что статус не влияет на пригодность или отсрочку. Далее следуют стандартные шаги: уточнение данных, проверка оснований для отсрочки, ВЛК. Мобилизация возможна только по заключению комиссии о пригодности и без законных оснований для увольнения.

