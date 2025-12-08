Землю накрила потужна магнітна буря 5 рівня: прогноз на 8 грудня

У понеділок, 8 грудня, геомагнітна активність Сонця залишиться на високому рівні — К-індекс сягне 5 (червоний рівень, G1 — слабка буря). Це може спричинити епізодичні пікові періоди з можливістю короткочасного посилення до G1.

Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба, а також NOAA Space Weather Prediction Center, які прогнозують продовження нестабільності через вплив слабкого CME від 4 грудня та потоку сонячного вітру з корональної діри. Ймовірність сильніших коливань низька, але моніторинг триває.

Прогнози оновлюються кожні 3 години, тож ситуація може змінюватися. Шкала К-індексу від 0 (спокійно) до 9 (екстремальна буря); 5+ — це значні геомагнітні збурення.

Вплив на здоров'я та поради

Метеозалежні люди та особи похилого віку можуть відчути головний біль, втому, безсоння чи перепади тиску. Щоб мінімізувати ризики:

Пийте більше води (2–2,5 л на день).

Уникайте кофеїну, алкоголю та стресу.

Дотримуйтеся режиму: 7–8 годин сну, легкі прогулянки.

Зверніться до лікаря, якщо симптоми посилюються.

Сонячна активність — нормальне явище, але в такі дні здоров'я на першому місці. Стежте за оновленнями на сайтах NOAA чи Meteoagent.

