Землю накрыла мощная магнитная буря 5 уровня: прогноз на 8 декабря

В понедельник, 8 декабря, геомагнитная активность Солнца останется на высоком уровне – К-индекс достигнет 5 (красный уровень, G1 – слабая буря). Это может вызвать эпизодические пиковые периоды с возможностью кратковременного усиления G1.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила Британская геологическая служба, а также NOAA Space Weather Prediction Center, которые прогнозируют продолжение нестабильности из-за влияния слабого CME от 4 декабря и потока солнечного ветра из корональной дыры. Вероятность более сильных колебаний низкая, но мониторинг продолжается.

Прогнозы обновляются каждые 3 часа, так что ситуация может меняться. Шкала К-индекса от 0 (спокойно) до 9 (экстремальная буря); 5+ – это значительные геомагнитные возмущения.

Влияние на здоровье и советы

Метеозависимые люди и пожилые люди могут почувствовать головную боль, усталость, бессонницу или перепады давления. Чтобы минимизировать риски:

Пейте больше воды (2-2,5 л в день).

Избегайте кофеина, алкоголя и стресса.

Соблюдайте режим: 7–8 часов сна, легкие прогулки.

Обратитесь к врачу, если симптомы усугубляются.

Солнечная активность – нормальное явление, но в такие дни здоровье на первом месте. Следите за обновлениями на сайтах NOAA или Meteoagent.

