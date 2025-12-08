rus
Трамп пожаловался, что Зеленский "даже не читал" его мирный план

Цихоцкая Мария

Трамп пожаловался, что Зеленский 'даже не читал' его мирный план
Трамп выразил разочарование поведением украинского лидера. Источник: getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия согласилась на американский "мирный план" по урегулированию войны в Украине, тогда как украинская сторона, в частности Владимир Зеленский, еще не ознакомилась с ним. Трамп выразил разочарование поведением украинского лидера, отметив, что его команда одобрила предложение, но сам президент "не готов".

Во время общения с прессой в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря Трамп ответил на вопросы о следующих шагах в мирных переговорах между Украиной и Россией. Трансляция велась по Белому дому.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в том числе с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет".

Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если подумать так. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал.

Эти слова прозвучали накануне встречи Зеленского с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне 8 декабря, где будут обсуждаться ситуация в Украине и переговоры при посредничестве США.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

