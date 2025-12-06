Эксперты назвали самую ненадежную модель Toyota

Toyota RAV4 – безоговорочный лидер среди кроссоверов по надежности и популярности на рынках новых и подержанных авто. Однако даже у этой легендарной модели есть год, который эксперты советуют обходить.

Анализ отзывов владельцев и рейтингов показал: RAV4 2019 выпуска стал самым проблемным в линейке. Об этом сообщил Motor Biscuit.

Почему 2019 год стал провальным

Это был дебют пятого поколения после полного редизайна. Как часто происходит с совершенно новыми моделями, первые экземпляры имели конструктивные недостатки, которые не обнаружили во время тестирования.

Главная проблема – трансмиссия. 8-ступенчатая автоматическая коробка работает нестабильно: колеблется при переключении, рывками переключает передачи или издает громкие звуки во время разгона. Для семейного кроссовера, известного плавностью хода, это критический недостаток.

Второй серьезный порок — топливная система. Из-за конструктивной ошибки бак невозможно заправить полностью. Реальный запас хода существенно уменьшается, заставляя чаще останавливаться на АЗС – это нивелирует одно из ключевых преимуществ модели.

Подвеска и рулевое управление также подвели: автомобиль чрезмерно качается на поворотах, а на высоких скоростях появляются вибрации руля, что делает дальние поездки утомительными.

Оценка экспертов

Consumer Reports, традиционно высоко оцениваемый Toyota, снизил рейтинг надежности именно для RAV4 2019 года. Хотя расход топлива остался экономичным — около 9 л/100 км в городе и 6,7 л на трассе, потенциальные затраты на ремонт трансмиссии превышают любую экономию.

Какие RAV4 стоит покупать

2017-2018 годы – последние модели четвертого поколения, где все узлы отработаны до совершенства.

– последние модели четвертого поколения, где все узлы отработаны до совершенства. 2020 год и новее – в пятом поколении Toyota уже устранило большинство дефектов дебютной версии.

Если ищете подержанный RAV4, избегайте 2019 года – это единственное исключение в идеальной репутации модели.

