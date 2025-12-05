Правительство ввело льготную цену на природный газ: кого касается

Правительство Украины установило специальную пониженную цену на природный газ — 19 000 грн за 1 000 м³ по НДС — для производителей электроэнергии в прифронтовых общинах. Это решение направлено на обеспечение стабильности энергосистемы и безаварийного прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов.

Скидка не касается бытовых потребителей или бизнеса. Она действует исключительно для предприятий, генерирующих электроэнергию на таких объектах в прифронтовых районах: тепловых электростанциях (ТЭС), теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), газотурбинных установках и газопоршневых электростанциях. Эти установки часто служат резервными или локальными источниками энергии в зонах, где из-за войны возникают постоянные риски перебоев. Об этом сообщает Минэнергетика.

Цель – поощрить работу местного поколения в опасных регионах, где сети уязвимы к повреждениям. Государственная поддержка снижает расходы на топливо, позволяя таким станциям стабильно производить электричество, поддерживать теплоснабжение и избегать простоев из-за колебаний цен на газ.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Условия получения льготы

Чтобы воспользоваться пониженной ценой, производитель должен отвечать трем критериям: быть участником рынка электроэнергии Украины, впервые заключать договор поставки газа с "Нефтегаз Трейдинг" в рамках программы и быть включенным в перечень, который формирует Минэнергетики по представлению НЭК "Укрэнерго".

Срок действия

Льготная цена применяется с момента заключения договора и действует до 1 декабря 2026 года.

Что это значит для потребителей

Скидка не влияет на тарифы для населения или малого бизнеса, она не распространяется на домохозяйства. Решение фокусируется на стратегической поддержке энергогенерации в прифронтовых зонах, чтобы зимой общины имели стабильные поставки света и тепла даже при военных рисках.

Это точечный инструмент для усиления местной инфраструктуры, который поможет избежать кризисов в энергетике наиболее уязвимых регионов.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!