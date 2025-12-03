Землю накрыла магнитная буря уровня 5,7: прогноз на 3 декабря

3 декабря, в среду, на Солнце ожидается повышенная активность, что приведет к магнитной буре красного уровня с К-индексом 5,7. Солнечная вспышка класса X1,9, произошедшая 1 декабря, повлекла за собой выброс корональной массы.

Хотя вероятность прямого воздействия на Землю минимальна, в сочетании с высокоскоростным солнечным ветром это событие может поднять геомагнитную активность до уровня STORM G1 (умеренная буря), с возможностью наблюдения полярных сияний на высоких широтах. Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на самочувствие, специалисты рекомендуют пить больше жидкости, например, травяной или зеленый чай, избегая кофе и алкоголя; отдавать предпочтение легким блюдам из сезонных овощей и зелени; почаще гулять на свежем воздухе; нормализовать режим сна и стараться избегать стрессовых ситуаций и чрезмерного волнения.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!