Какой будет цена на газ с января 2026 года: назван тариф

С января 2026 года клиенты "Нафтогаза Украины" - а это 98% всех бытовых абонентов по стране - продолжат получать природный газ по стабильному тарифу 7,96 грн за кубометр. Компания продлила действие "фиксированного" плана до 30 апреля, учитывая мораторий на повышение цен.

Об этом сообщили в " Нафтогазе ". "Газоснабжающая компания 'Нафтогаз Украины', как часть Группы 'Нафтогаз', гарантирует неизменную цену для семей - 7,96 грн за кубометр в рамках тарифа 'Фиксированный'", - подчеркнули в компании. Такой шаг должен облегчить планирование расходов потребителям в период нестабильности.

Например: по социальной норме в 9,9 кубометра в месяц (для семьи из трех человек с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением) счет составит всего 78,8 грн. Это делает газ доступным для большинства домохозяйств, особенно в отопительный сезон.

"Нафтогаз" также напомнил всем пользователям газа — будь то трубопроводного или баллонного — о важности профилактики. В домах с газовыми плитами советуют обязательно оборудовать помещение сигнализатором утечки газа. Стоимость таких устройств колеблется от 1225 до 2200 грн, в зависимости от модели.

"Сигнализатор обнаруживает опасную концентрацию газа на ранней стадии и может автоматически перекрыть подачу, включить вентиляцию или активировать другие защитные механизмы, предотвращая взрыв или отравление", — пояснили специалисты компании. Это простое решение, которое может спасти жизнь, ведь риск утечки существует всегда, даже при правильной эксплуатации.

