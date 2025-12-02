Якою буде ціна на газ з січня 2026 року: названо тариф

З січня 2026 року клієнти "Нафтогазу України" — а це 98% усіх побутових абонентів по країні — продовжать отримувати природний газ за стабільним тарифом 7,96 грн за кубометр. Компанія подовжила дію "Фіксованого" плану до 30 квітня, враховуючи мораторій на підвищення цін.

Про це повідомили в "Нафтогазі"."Газопостачальна компанія 'Нафтогаз України', як частина Групи 'Нафтогаз', гарантує незмінну ціну для родин — 7,96 грн за кубометр у рамках тарифу 'Фіксований'", — наголосили в компанії. Такий крок має полегшити планування витрат для споживачів у період нестабільності.

Для прикладу: за соціальною нормою в 9,9 кубометра на місяць (для сім'ї з трьох осіб з газовою плитою та централізованим гарячим водопостачанням) рахунок складе лише 78,8 грн. Це робить газ доступним для більшості домогосподарств, особливо в опалювальний сезон.

"Нафтогаз" також нагадав усім користувачам газу — чи то трубопровідного, чи балонного — про важливість профілактики. У будинках з газовими плитами радять обов'язково обладнати приміщення сигналізатором витоку газу. Вартість таких пристроїв коливається від 1 225 до 2 200 грн, залежно від моделі.

"Сигналізатор виявляє небезпечну концентрацію газу на ранній стадії та може автоматично перекрити подачу, увімкнути вентиляцію чи активувати інші захисні механізми, запобігаючи вибуху чи отруєнню", — пояснили фахівці компанії. Це просте рішення, яке може врятувати життя, адже ризик витоку існує завжди, навіть при правильній експлуатації.

