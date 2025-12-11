Их разбирают сразу: топ подержанных авто, самых популярных в Украине

На вторичном рынке Украины сформировался список продающихся мгновенно моделей — за считанные дни или даже часы. Лидеры – японские кроссоверы и европейские дизельные универсалы, сочетающие ресурсность, умеренное обслуживание и ликвидность.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий". Эти модели — инвестиция в покой: ресурсные двигатели, минимальные риски и быстрая продажа.

Honda CR-V V (2016–2022) – безоговорочный фаворит в бюджете 25 000+ долларов. Надежное ходовое, беспроблемное электричество, ресурсные бензиновые и дизельные двигатели делают его "вечной" классикой.

Mazda CX-5 II – бензин 2.5 SkyActiv с ресурсом 300+ тыс. км и неприхотливостью к горючему. В сегменте ~20 000 долларов – один из самых желанных вариантов.

Peugeot 3008/5008 (2018–2020) – дизель 2.0 с классическим "автоматом" Aisin. В бюджете 20 000–22 000 долларов безальтернативный выбор для современного дизельного паркетника.

Mazda 3/6 (2014–2016) – атмосферные SkyActiv и надежные АКПП, привлекательный дизайн. Стабильный спрос благодаря балансу цены и качества.

Audi A6 C7 (3.0 TDI) - дизельный "миллионник". Пробеги 140+ тыс. км не пугают — кузов устойчив к коррозии, выносливый двигатель.

Kia Sorento (2.2 CRDi, 2015–2016) – ~20 000 долларов. Дизель дорог в ремонте (капиталка ~3000 долларов), но стереотип "дешевого корейца" обеспечивает безумный спрос.

Volkswagen Golf VII (дизель + DSG, универсал) - 13 000-14 000 долларов. Экономичность, доступность запчастей и ликвидность кузова делают его классикой.

Эксперт советует избегать турбомоторов без истории и выбирать проверенные сервисы – тогда авто будет служить десятилетие.

