Правительство утвердило официальный календарь выходных дней: будем отдыхать на Рождество и Новый год

В декабре 2025 года в Украине будет 23 рабочих дня и 8 выходных - только субботы и воскресенья. Дополнительный отдых на праздники отменен на период военного положения, так что Рождество 25 декабря (четверг) и Новый год 1 января (четверг) — рабочие дни. 31 декабря (среда) также рабочий – предновогодние выходные не предусмотрены.

Работодатели могут предоставить отгулы, отпуск за свой счет или сократить график, но это индивидуально. Об этом говорится в Законе Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

В январе 2026 года - 23 рабочих дня и 9 выходных (субботы и воскресенья). Государственные праздники и сокращенные дни отсутствуют из-за военного положения.

