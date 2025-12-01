Ціни на продукти в Україні перед святами зростуть: що подорожчає найбільше

З наближенням Різдва та Нового року український ринок продуктів оживає: родини масово закуповують інгредієнти для святкового столу, подарункові кошики та екзотичні ласощі. Це традиційно провокує сезонне зростання попиту, яке впливає на ціни — але не всі товари подорожчають однаково. Економісти прогнозують помірні коливання в межах 5–12%, залежно від категорії, без драматичних стрибків, як у кризові періоди.

Новини.LIVE розібралися в тенденціях разом з експертами, спираючись на актуальні дані ринку. Грудень — пік сезону для м'ясних страв, тож попит зростає, а ціни — на 5–7% загалом. Свинина може підскочити найбільше (до 10%), бо саме з неї готують фірмові святкові страви, як холодець чи запіканки. Курятина, навпаки, триматиметься стабільно завдяки високому виробництву та імпорту, що компенсує ажіотаж. Яловичина покаже помірне зростання на 3–6% — попит стабільний, але без надмірного тиску. Економіст Володимир Чиж зазначає: "Купівельна спроможність українців стримує різкі стрибки, але передсвятковий бум все ж дасть короткострокове пожвавлення".

Свіжа риба на столі — класика Різдва, і це тисне на ціни. Імпортована сьомга, форель чи скумбрія може здорожчати на 10–15% через глобальний попит і логістичні витрати. Локальні види, як короп чи товстолобик, піднімуться лише на 3–5%, особливо ближче до 7 грудня. Експерти радять стежити за пропозицією: надлишок на ринку може стримати зростання.

Це час для сиров'яної шинки, салямі та краківської — попит на них максимальний, тож ціни злетять на 8–12%, особливо в середньому та люксовому сегментах. Бюджетні ковбаски коливатимуться мінімально, бо їх купують стабільно цілий рік. "Святковий ажіотаж робить делікатеси хітом продажів, але конкуренція серед виробників не дасть цінам розгулятися", — коментує Чиж.

Мандарини, апельсини та лимони — символ свята, і вони традиційно дорожчають на 10–15% через імпорт і сезонний бум. Локальні яблука з грушами піднімуться лише на 3–5%, залежно від врожаю та зберігання. Банани чутливі до валютного курсу, тож очікуйте +5–8%. Хоча деякі аналітики (з TSN) прогнозують стабілізацію цитрусових завдяки збільшенню поставок, загальна тенденція — вгору.

Базові овочі — картопля, буряк, морква, цибуля — стабільніші за все, бо їх запаси великі. Зростання складе 2–5%, без сюрпризів. Тепличні "гості" — болгарський перець, огірки, помідори — можуть підскочити до 15% через енерговитрати на опалення та сезонність. "Зберігання в холодний період додає тиску, але не критичного", — пояснює експерт.

Хлібобулочні вироби — основа столу — не підведуть: +2–3% максимум. Стабільне виробництво та жорстка конкуренція стримують ціни. "Немає підстав для паніки — ринок насичений", — підкреслює Чиж.

Грудень — солодкий місяць для кондитерів: преміум-набори та плитки подорожчають на 10–15%, бюджетні цукерки — на 5–8%. Шоколад чутливий до світових цін на какао, які весь рік коливалися. "Подарунковий бум робить солодощі хітом, але мас-маркет залишиться доступним".

Загалом, сезонне подорожчання торкнеться переважно імпорту та делікатесів (5–12%), тоді як українські базові продукти — овочі, хліб, курка — зростуть мінімально. Ринок стабільний, без дефіциту чи криз, але економісти (як Олег Пендзін з УНІАН) радять закуповувати заздалегідь, аби уникнути ажіотажу. "Найбільший удар — по гаманцю від імпорту, але святковий настрій вартий того", — резюмує Володимир Чиж. Тож плануйте бюджет з урахуванням +7–10% на ключові позиції — і Новий рік пройде смачно!

