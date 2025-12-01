Цены на продукты в Украине перед праздниками вырастут: больше всего подорожает

С приближением Рождества и Нового года украинский рынок продуктов оживает: семьи массово закупают ингредиенты для праздничного стола, подарочные корзины и экзотические лакомства. Это традиционно провоцирует сезонный рост спроса, который влияет на цены, но не все товары подорожают одинаково. Экономисты прогнозируют умеренные колебания в пределах 5–12% в зависимости от категории, без драматических скачков, как в кризисные периоды.

Новости.LIVE разобрались в тенденциях вместе с экспертами, опираясь на актуальные данные рынка. Декабрь - пик сезона для мясных блюд, поэтому спрос растет, а цены - на 5-7% в целом. Свинина может подскочить больше (до 10%), потому что именно из нее готовят фирменные праздничные блюда, как студень или запеканки. Курятина, напротив, будет держаться стабильно благодаря высокому производству и импорту, что компенсирует ажиотаж. Говядина покажет умеренный рост на 3–6% — спрос стабилен, но без чрезмерного давления. Экономист Владимир Чиж отмечает: "Покупательная способность украинцев сдерживает резкие скачки, но предпраздничный бум все же даст краткосрочное оживление".

Свежая рыба на столе – классика Рождества, и это давит на цены. Импортируемая семга, форель или скумбрия может подорожать на 10–15% из-за глобального спроса и логистических затрат. Локальные виды, как карп или толстолобик, поднимутся всего на 3–5%, особенно ближе к 7 декабря. Эксперты советуют следить за предложением: избыток на рынке может сдержать рост.

Это время для сыровой ветчины, салями и краковской — спрос на них максимальный, поэтому цены взлетят на 8–12%, особенно в среднем и люксовом сегментах. Бюджетные колбаски будут колебаться минимально, потому что их покупают стабильно круглый год. "Праздничный ажиотаж делает деликатесы хитом продаж, но конкуренция среди производителей не даст ценам разгуляться", - комментирует Чиж.

Мандарины, апельсины и лимоны – символ праздника, и они традиционно дорожают на 10–15% из-за импорта и сезонного бума. Локальные яблоки с грушами поднимутся всего на 3–5% в зависимости от урожая и хранения. Бананы чувствительны к валютному курсу и ожидайте +5–8%. Хотя некоторые аналитики (по TSN) прогнозируют стабилизацию цитрусовых благодаря увеличению поставок, общая тенденция — вверх.

Базовые овощи — картофель, свекла, морковь, лук — более стабильны, потому что их запасы велики. Рост составит 2-5%, без сюрпризов. Тепличные "гости" - болгарский перец, огурцы, помидоры - могут подскочить до 15% из-за энергозатрат на отопление и сезонность. "Хранение в холодный период добавляет давления, но не критического", - объясняет эксперт.

Хлебобулочные изделия – основание стола – не подведут: +2–3% максимум. Стабильное производство и жесткая конкуренция сдерживают цены. "Нет оснований для паники - рынок насыщенный", - подчеркивает Чиж.

Декабрь – сладкий месяц для кондитеров: премиум-наборы и плитки подорожают на 10–15%, бюджетные конфеты – на 5–8%. Шоколад чувствителен к мировым ценам на какао, которые весь год колебались. "Подарочный бум делает сладости хитом, но масс-маркет останется доступным".

В целом сезонное подорожание коснется преимущественно импорта и деликатесов (5–12%), тогда как украинские базовые продукты — овощи, хлеб, курица — вырастут минимально. Рынок стабилен, без дефицита или кризисов, но экономисты (как Олег Пендзин из УНИАН) советуют закупать заранее, чтобы избежать ажиотажа. "Наибольший удар - по кошельку от импорта, но праздничное настроение стоит того", - резюмирует Владимир Чиж. Так что планируйте бюджет с учетом +7–10% на ключевые позиции – и Новый год пройдет вкусно!

