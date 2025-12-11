Будьте осторожны: Землю накрыла магнитная буря красного уровня

Сегодня, 11 декабря, солнечная активность достигает высокого уровня – К-индекс 6 из 9 возможных, что соответствует красному уровню опасности. Причиной стали несколько корональных выбросов массы 8-9 декабря.

Хотя они не полностью направлены на Землю, их влияние усиливает геомагнитную активность в ближайшие дни с вероятностью периодов шторма G1. Об этом сообщил ресурс meteoagent, а также свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Магнитные бури влияют на кровообращение и вегетативную нервную систему, вызывая головную боль, слабость, понижение настроения. Особенно уязвимы метеозависимые, пожилые люди, беременные, гипертоники и имеющие хронические заболевания — у них возможны аритмии и скачки давления.

Чтобы минимизировать риски, пейте больше воды, избегайте стресса, кофеина и алкоголя, соблюдайте спящий режим, гуляйте на свежем воздухе. При ухудшении состояния обратитесь к врачу.

