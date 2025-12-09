'Обсудили много важных вопросов' - Зеленский о встрече в Брюсселе с Рютте, Ценой и фон дер Ляен

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 9 декабря завершил "хорошую и продуктивную" встречу в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Лидеры скоординировали позиции по ключевым вопросам поддержки Киева, в частности, относительно дипломатического трека, гарантий безопасности и репараций.

"Хорошая и продуктивная встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Проинформировал лидеров о ситуации на дипломатическом треке. Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантии безопасности и усиления нашей страны. репарационного кредита. По всем вопросам скоординировали позиции. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Читайте также: Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили

Встреча состоялась в резиденции Рютте вечером 8 декабря после лондонских переговоров Зеленского с лидерами Британии, Франции и Германии. Европейские партнеры подтвердили непреклонную поддержку Украины, отметив необходимость долгосрочных гарантий безопасности как "первой линии обороны" ЕС. Фон дер Ляен отметила, что в мирных переговорах приоритетом должна являться финансовая устойчивость Киева, включая использование замороженных российских активов. Кошта и Рютте описали обсуждение как "плодотворное" и подтвердили готовность к дальнейшей оборонной помощи.

Напомним, Трамп пожаловался, что Зеленский " даже не читал " его мирный план.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!