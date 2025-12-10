'Дыру от баранки получите, а не Украину' - Мельник в Совбезе ООН России

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник жестко ответил на российские требования по "мирным" уступкам, заявив, что Киев не торгует территорией или суверенитетом. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН 9 декабря, посвященном эскалации обстрелов гражданской инфраструктуры.

Видео выступления Мельник опубликовал в X. "Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Но вот мой ответ: дыру от баранки получите, а не Украину!".

Заседания созвали из-за массированных атак РФ на энергетику и гражданские объекты. Мельник подчеркнул, что любые "предложения" Москвы — это ультиматум о капитуляции, который Украина отвергает.

