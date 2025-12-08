В Украине выросла цена на популярный овощ: сколько стоит килограмм

Украинские тепличные комбинаты на этой неделе продают огурцы по 100–130 грн/кг в зависимости от качества, сорта и объемов партии — это в среднем рост на 10% по сравнению с прошлой неделей. Цены достигли максимума, по меньшей мере, за последние 8 лет.

Об этом пишет NV. Повышение цен обусловлено сезонным сокращением предложения местной продукции при стабильном спросе от оптовиков и розничных сетей. Импорт также не покрывает потребности рынка. Большинство крупных комбинатов уже завершили сезон реализации огурцов очередного оборота, и лишь отдельные игроки предлагают небольшие объемы по высоким ценам, не конкурирующим с импортом.

Пока украинские огурцы отгружаются на 12% дороже, чем год назад. Ключевые участники рынка уверены, что рост цен будет продолжаться, ведь текущий спрос даже с учетом импорта удовлетворить не удается.

В то же время на этой неделе в Украине существенно подешевел лук.

