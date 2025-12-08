Морозы, снег и сильный ветер: прогноз погоды на 9 декабря

Следующая неделя в Украине будет необычно теплой для декабря, но с резкими переменами — дождями, туманами и порывами ветра. В конце ожидается заметное похолодание, которое сначала затронет северные и восточные регионы.

Во вторник, 9 декабря, небольшие дожди, туман и мокрый снег коснутся Харьковщины, Полтавщины и Днепропетровщины, а днем осадки распространятся на северо-запад. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Читайте также: Какая будет зима в Украине: синоптики дали неожиданный прогноз

В других регионах — без существенных осадков, местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем - южное или юго-восточное, 3-8 м/с. Ночная температура будет составлять -2…+4 °С, дневная — 0…+5 °С, на юге и западе местами до +6…+10 °С.

Напомним, мы уже писали, каким будет первый месяц зимы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!