2 миллиона на жилье от государства: какая категория украинцев имеет право

Государство запустило программу жилого ваучера для внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированных территориях. С 1 декабря определенные категории ВПЛ могут получить 2 миллиона гривен на покупку, строительство жилья, первый взнос по ипотеке или погашение кредита.

Программа работает через Действие, а на первом этапе только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом сообщает Правительственный портал.

Кто может получить ваучер

На старте программы заявление подают ВПЛ, одновременно имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны (с 2014 года), справку ВПЛ с подтверждением проживания на ВТО и актуальный адрес на подконтрольной территории. Семья не должна обладать другим жильем (кроме ипотеки или жилья в зоне боевых действий), не получала жилищную помощь ранее и не имеет активных заявлений в восстановлении.

Как подать заявку через Дия

Обновите приложение Дия до последней версии, перейдите в раздел "Услуги для ВПЛ" → "Заявление на жилой ваучер", подтвердите состав семьи, получите согласие партнера через Дия. Подпись (срок — 36 часов), подпишите заявление и отправьте. Данные проверяются автоматически из реестров – документов вручную не требуется. Заявление проходит проверку Минфина, затем комиссию по месту жительства (до 30 дней). Впоследствии подать можно через ЦНАПы и нотариусы.

Читайте также: Национальный кэшбек: как сэкономить на коммуналке до 3000 гривен

Как работает ваучер

После одобрения формируется электронный ваучер в Реестре поврежденного имущества. Срок действия – 5 лет. Жилье по ваучеру нельзя продавать, дарить или переоформлять в течение 5 лет. Выплаты стартуют после объявления - сейчас идет тестирование и привлечение финансирования.

Программа создана Минразвития совместно с Минцифрой, Минсоцполитики и Минветеранов на базе РПЗМ. Партнеры – Фонд Евразия, Фонд Восточная Европа, Всемирный банк (проект HOPE) и ПРООН при поддержке Швеции.

Напомним, мы уже писали, почему не увеличивают зарплату военных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!