2 мільйони на житло від держави: яка категорія українців має право

Держава запустила програму житлового ваучеру для внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях. З 1 грудня певні категорії ВПО можуть отримати 2 мільйони гривень на купівлю, будівництво житла, перший внесок за іпотекою чи погашення кредиту.

Програма працює через Дію, а на першому етапі — лише для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Хто може отримати ваучер

На старті програми заяву подають ВПО, які одночасно мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року), довідку ВПО з підтвердженням проживання на ТОТ і актуальну адресу на підконтрольній території. Родина не повинна володіти іншим житлом (крім іпотеки чи житла в зоні бойових дій), не отримувала житлову допомогу раніше та не має активних заяв у єВідновленні.

Як подати заявку через Дію

Оновіть застосунок Дія до останньої версії, перейдіть у розділ "Послуги для ВПО" → "Заява на житловий ваучер", підтвердіть склад сім’ї, отримайте згоду партнера через Дія.Підпис (термін — 36 годин), підпишіть заяву та надішліть. Дані перевіряються автоматично з реєстрів — документів вручну не потрібно. Заява проходить перевірку Мінфіну, потім — комісію за місцем проживання (до 30 днів). Згодом подати можна буде через ЦНАПи та нотаріусів.

Як працює ваучер

Після схвалення формується електронний ваучер у Реєстрі пошкодженого майна. Термін дії — 5 років. Житло за ваучером не можна продавати, дарувати чи переоформлювати протягом 5 років. Виплати стартують після оголошення — зараз триває тестування та залучення фінансування.

Програма створена Мінрозвитку спільно з Мінцифрою, Мінсоцполітики та Мінветеранів на базі РПЗМ. Партнери — Фонд Євразія, Фонд Східна Європа, Світовий банк (проєкт HOPE) та ПРООН за підтримки Швеції.

