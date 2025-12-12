Армия РФ атаковала Одессу: повреждена инфраструктура, в части города исчезло электро и водоснабжение (фото)

В ночь на 12 декабря российские оккупационные силы нанесли удар по Одессе. Это привело к повреждению ключевой инфраструктуры города.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Сергей Лысак. "Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Пострадала инфраструктура. В части города исчезли свет и водоснабжение. Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное".

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Около 02:00 корреспонденты "Общественного" фиксировали серию взрывов и пожар в областном центре. Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о движении группы российских ударных беспилотников из Черного моря по курсу на юг Одесщины.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!